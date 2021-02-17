Скабеева указала на «биполярное расстройство» властей Украины 

Украина закупает российский газ, топливо для атомных электростанций, электричество, лекарства и даже свинину, но российскую вакцину запрещает. На это в своем Telegram-канала обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир заявил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность не подтверждена экспертами ВОЗ. Он отметил, что украинцы — «не кролики, чтобы на них экспериментировать». По его словам, в Украину будут завозить иностранные препараты от компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия навязывает вакцину собственного производства, чтобы усилить свое влияние на территории постсоветского пространства и стран Восточной Европы.
«Топливо для атомных электростанций, электричество, газ, лекарства… и даже свинину, — импортировать можно, а российскую вакцину, — нельзя!», — отметила Скабеева.
Она подчеркнула, что Украина вынуждена «справляться с биполярным расстройством своего руководства».
В своем репортаже журналистка напомнила, что вакцин, произведенных в других странах, на Украине нет до сих пор, а массовая вакцинация, обещанная властями с 15 февраля, так и не началась. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал гражданам страны использовать против COVID-19 «лук, сало и чеснок». Однако свинину Украина закупает в России, также как и лекарства, в том числе антибиотики.