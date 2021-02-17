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Ученые предрекли всплеск половых инфекций из-за коронавируса 

Артём Кульша 41 минуту назад
Ученые предрекли всплеск половых инфекций из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
В результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 устойчивость штаммов, которые вызывают инфекции, передающиеся половым путем, к лекарствам увеличилась. Об этом сообщают «Известия».
Гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева рассказала, что недавние исследования по определению чувствительности гонококков, вызывающих гонорею, показали рост их резистентности к антибиотикам.
Она назвала одним из предрасполагающих факторов этого снижение доступности диагностики и врачебного наблюдения на предмет ИППП во время пандемии, а также избыточное назначение и употребление антибиотиков широкого спектра.

«Супергонорея может стать существенной проблемой, поскольку на фоне продолжающегося широкого применения антибактериальных препаратов растет число регистрируемых случаев полирезистентной гонококковой инфекции», — отметила врач.

В декабре, как сообщал «Рамблер», заместительница декана факультета глобальных медицинских наук и профессор медицинского факультета Калифорнийского университета Стефани Стратди спрогнозировала, что к 2050 году 10 миллионов человек ежегодно будут погибать от суперинфекций, вызываемых бактериями, которые способны присоединяться к вирусной инфекции.
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