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Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу 

Прайм и ещё 6 17 февраля 2021
Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу
Фото: fotolia.com/ Aleksandar Radovanov Читать 1prime.ru в
Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать его нерабочим праздничным днем.

"По производственному календарю выходной с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", — сказал Шкловец.

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Общество , Иван Шкловец , Госдума , Роструд , Оренбург , Оренбургская Область
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