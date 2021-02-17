Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу 

"По производственному календарю выходной с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", — сказал Шкловец.