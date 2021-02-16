Цыгане объяснили свое исчезновение из Москвы 

Москве стали реже замечать цыган. Причины их исчезновения представитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган объяснил газете «Московский Комсомолец».

По его словам, насильно цыган никто не выселял. «Они действительно разъехались сами. Сейчас главным образом опасаются пандемии коронавируса. Кто-то уехал на время в деревню, кто-то к родственникам. В основном они сейчас живут в Подмосковье, далеко не уезжают», — сказал он, добавив, что цыгане не стремятся как можно скорее вернуться в крупные города, а предпочитают подождать, когда все закончится и будет безопасно.

Оставшиеся же в столице цыгане перестали подходить к людям с предложением погадать, потому что «ритм жизни стал быстрым» и на них уже не реагируют, предпочитая пройти мимо не остановившись, резюмировал представитель.