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Мощный снегопад надвигается на Ростовскую область 

ИА Regnum 1 час назад
Мощный снегопад придет в Ростовскую область
Фото: РИА Новости
Жителей Ростовской области предупредили о мощном снегопаде, который накроет регион в течение суток. Донских автомобилистов предупредили о мерах предосторожности, передаёт ИА REGNUM 16 февраля.
Синоптики прогнозируют сильный снегопад, который начнётся на Дону в ближайшие сутки. Госавтоинспекция настоятельно просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения в соответствии с погодными условиями, быть внимательными и осторожными.
ИА REGNUM отмечает, что, согласно прогнозу погоды на 17 февраля, небольшой снег пройдёт в южных районах Ростовской области. В ночные и утренние часы местами опустится туман, ожидается изморозь, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью упадёт до — 19 градусов, максимальные значения днём достигнут отметки в — 1 градус.
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Общество , Погода , ГИБДД , ИА REGNUM , Дон , Италия , Ростовская Область
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