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Москва

Спецпредставитель Путина вмешался в дискуссию о памятнике Дзержинскому 

Lenta.ru 1 час назад
На Лубянской площади должен появиться памятник человеку, фигура которого «будет понятна и объединяюща для всего общества». С таким предложением выступил специальный представитель президента Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РБК.
По мнению Швыдкого, таким человеком является Юрий Андропов, руководитель СССР в первой половине 1980-х и многолетний председатель КГБ.

«Почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем [основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликс] Дзержинский?» — сказал бывший министр культуры, выступая на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы.

Вмешавшись в дискуссию о памятнике Дзержинскому, Швыдкой также отметил, что памятник на Лубянке должен «способствовать консолидации общества», а не вызывать «распри и склоки».
Дзержинского хотят вернуть на Лубянку
В свою очередь политолог Павел Данилин заявил, что на площади необходимо установить часовню христианскому святому Феликсу, передает «Интерфакс».

«На Лубянской площади необходимо разместить объект, который будет уважаем разными группами общества. Именно поэтому предлагаем разместить здесь часовню святому мученику Феликсу», — сказал он.

По словам Данилина, святой Феликс — почитаемая у христиан фигура, «которая не станет раздражителем ни для какой группы общества».
Дискуссия о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку возобновилась в феврале. Идею поддержали такие писатели, журналисты и блогеры, как Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и другие. В свою очередь, российский писатель Дмитрий Глуховский раскритиковал предложение, отметив, что Прилепин и Проханов — «в большей степени политические провокаторы, чем деятели культуры». Он также подверг сомнению статус деятелей культуры остальных людей, подписавших обращение о возвращении монумента, адресованное правительству Москвы.
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Общество , Видео , Дмитрий Пучков , Юрий Андропов , Леся Рябцева , Дмитрий Глуховский , Захар Прилепин , Михаил Швыдкой , Александр Проханов , Владимир Путин , Павел Данилин , Общественная палата России , Правительство Москвы , Интерфакс , Москва
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