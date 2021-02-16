Спецпредставитель Путина вмешался в дискуссию о памятнике Дзержинскому 

На Лубянской площади должен появиться памятник человеку, фигура которого «будет понятна и объединяюща для всего общества». С таким предложением выступил специальный представитель президента Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой , сообщает РБК.

По мнению Швыдкого, таким человеком является Юрий Андропов , руководитель СССР в первой половине 1980-х и многолетний председатель КГБ.

«Почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем [основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликс] Дзержинский?» — сказал бывший министр культуры, выступая на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы.

Вмешавшись в дискуссию о памятнике Дзержинскому, Швыдкой также отметил, что памятник на Лубянке должен «способствовать консолидации общества», а не вызывать «распри и склоки».

В свою очередь политолог Павел Данилин заявил, что на площади необходимо установить часовню христианскому святому Феликсу, передает «Интерфакс»

«На Лубянской площади необходимо разместить объект, который будет уважаем разными группами общества. Именно поэтому предлагаем разместить здесь часовню святому мученику Феликсу», — сказал он.

По словам Данилина, святой Феликс — почитаемая у христиан фигура, «которая не станет раздражителем ни для какой группы общества».