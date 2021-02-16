В Перми предложили построить третий мост через Каму 

"Предложение о включении нового мостового перехода на территории города Перми поддержали на своем заседании члены комитета по развитию инфраструктуры… Его стоимость оценивается в 43,6 млрд рублей. Проектно-изыскательские работы на данном объекте будут проведены в 2022-2023 годах, строительно-монтажные работы — в 2024-2027 годах", — отмечается в сообщении.