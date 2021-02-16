Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Перми предложили построить третий мост через Каму 

ТАСС 55 минут назад
В Перми предложили построить третий мост через Каму
Фото: РИА Новости
Строительство третьего автомобильного моста через реку Кама в Перми, который свяжет центр города и правобережную часть, должно начаться в 2024 году. Его протяженность составит почти 12 км. Об этом во вторник сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

"Предложение о включении нового мостового перехода на территории города Перми поддержали на своем заседании члены комитета по развитию инфраструктуры… Его стоимость оценивается в 43,6 млрд рублей. Проектно-изыскательские работы на данном объекте будут проведены в 2022-2023 годах, строительно-монтажные работы — в 2024-2027 годах", — отмечается в сообщении.

Возведение третьего моста в Перми необходимо для разгрузки действующего Коммунального моста, построенного в 1967 году. Новый проект поддержал летом 2020 года Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Предполагается, что работы будут вестись на принципах государственно-частного партнерства. Сейчас добраться из центра города в спальные районы на правом берегу Камы можно по Коммунальному мосту, а объехать город по западной окраине — по Красавинскому.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
ТАСС: последние новости
В Москве установили 20 памятных табличек выдающимся личностям в 2020 году В Москве установили 20 памятных табличек выдающимся личностям в 2020 году Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая
Комментарии
Общество , Дмитрий Махонин , Владимир Путин , Пермский Край , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение