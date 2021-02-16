Приставам запретили арестовывать унитазы должников

Приставам запретили арестовывать газовые плиты, унитазы и межкомнатные двери должников. Такое решение принял Верховный суд по прецеденту.

Поводом для постановления Верховного суда стала жалоба жителя Екатеринбурга Александра Горбунова . Тот оспаривал решение нижестостоящих инстанций, разрешивших арестовать все эти предметы, несмотря на то, что они не являются предметами роскоши и вообще принадлежат арендодателю.

Инцидент произошёл в 2019 году, когда судебные приставы явились к Горбунову и описали имущество в квартире, которую он, по его заявлению, снимал в аренду. Среди имущества, вошедшего в опись, оказались газовая плита, унитаз, зеркало, обувной комод и две межкомнатных двери. На дело обратило внимание РАПСИ.

Районный суд признал правоту Горбунова, по мнению которого, пристав нарушил требования статьи 446 Гражданского процессуального кодекса России, так как арестованные вещи относятся к предметам обычной обстановки и не являются предметом роскоши. Однако областной и кассационные суды частично встали на сторону приставов, запретив только описывать комод и зеркало. И лишь Верховный суд поставил в этом деле точки, признав правоту истца.