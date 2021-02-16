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Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников 

РИА Новости и ещё 2 58 минут назад
Госдума запретила высаживать из транспорта детей-«зайцев»
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.
Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

"Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем: оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский уточнил, что внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер".
Как отмечал депутат, в нынешнем уставе "предусмотрен контроль за наличием билета, провозом багажа, ручной клади", но не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль, и теперь они в законе прописаны. При этом он сообщил, что в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.
По словам Синяговского, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики, отметил он. Как пояснил депутат, правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда, что даст возможность "дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти".
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Комментарии 1
Общество , Политика , Владимир Синяговский , Вячеслав Володин , Госдума , Минтранс РФ
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