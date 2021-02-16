Родные ветерана Артеменко хотят, чтобы Навальный извинился перед ним 

"Самочувствие с переменным успехом. Было два приступа, но сейчас более-менее нормально", — сказала Артеменко.

Она добавила, что ветеран сейчас находится дома.

По словам Елены Артеменко, семья не планирует подавать иск о компенсации морального ущерба.

"Самое главное — пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось", — отметила она.

Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.