Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Татарстане мусульманам разрешили использовать вакцины от коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Мусульманам в Татарстане разрешили использовать вакцины от ковида
Фото: EPA/ТАСС
Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана заявило о допустимости применения вакцины против коронавируса мусульманами, сообщает организация.
Ранее в ДУМ Татарстана сообщали, что направили запрос производителям российских вакцин от коронавируса для их проверки на халяльность и возможность использования для вакцинации мусульман.

"ДУМ РТ изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации населения во время эпидемий, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями. Исходя из полученных сведений, ДУМ РТ сообщает о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Данное заключение, как отмечается, выведено на основании Корана и Сунны, заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара, а также на основании принципов и правил шариата, один из которых гласит: "Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное". Таким образом, по мнению Духовного управления мусульман Татарстана, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман.
При этом для принятия решения о вакцинации ДУМ республики советует мусульманам обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам, к компетенции которых относится изучение проблем и методов борьбы с инфекционными заболеваниями, и следовать их рекомендациям.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Последние новости
В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 1
Общество , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
01:30
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрывов резервуаров в Новой Москве
00:17
Опубликовано видео последствий взрывов резервуаров в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
01:28
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
В мире Украина
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение