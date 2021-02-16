В Рособрнадзоре назвали условие изменения ЕГЭ 

Трансформация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет проведена только в случае, если на то появится запрос общества, и изменятся внешние требования, заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что о ЕГЭ сегодня бытует много мифов, а сам экзамен является одним из самых «глубоких и многогранных в мировой практике».
Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский подчеркнул, что ЕГЭ ежегодно совершенствуется, технологически развивается и на сегодняшний день может объективно оценить знания выпускников. По его словам, о российском ЕГЭ хорошо отзываются международные эксперты.
«Важной задачей ЕГЭ является обеспечение равных условий и возможностей для всех участников», — напомнил он.
ЕГЭ, добавил Круглинский, — это далеко не «примитивные тесты», как принято считать. Сегодня экзамен включает в себя большое количество творческих заданий, устную часть по иностранным языкам и т.д.
«На сегодня это экзамен, требующий при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Единый государственный экзамен следует отменить. По его словам, тестирование не имеет ничего общего с образованием, потому что не способствует приобретению новых знаний, а заточен на натаскивание к самому экзамену. Парламентарий также указал на то, что родители школьников тратят много денег на подготовку детей к ЕГЭ. Политик подсчитал, что сейчас 43-65% учеников старших классов прибегают к услугам репетиторов. Он предложил отменить проведение ЕГЭ, а бюджетные средства, высвободившиеся в результате этого, направить на совершенствование образования.