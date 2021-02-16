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Москва

Стало известно о состоянии Юрия Соломина, госпитализированного с COVID 

Вечерняя Москва и ещё 1 16 февраля 2021
Директор театра рассказал о хорошем состоянии Соломина
Фото: Николай Пивоваров, «Вечерняя Москва»
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом в среду, 17 февраля, рассказала директор театра Тамара Михайлова.

— Он проходит лечение в больнице, когда выпишут — пока не известно, — цитирует слова Михайловой агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что Юрий Соломин продолжает выполнять свои обязанности. По ее словам, на данный момент он руководит театром из больницы, куда был госпитализирован во вторник, 16 февраля.
Напомним, Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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Общество , Тамара Михайлова , Юрий Соломин , АГН "Москва"
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