Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован

Она отметила, что Юрий Соломин заболел несколько дней назад, и, несмотря на госпитализацию, «чувствует себя пока хорошо».

«Рамблер» писал, что ранее 86-летнюю актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в петербургскую клинику. На фоне заражения коронавирусом у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации, затем была переведена в обычную палату и выписана 12 февраля.