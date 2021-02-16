Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин болен коронавирусом. Об этом заявила «Интерфаксу» директор театра Тамара Михайлова.
Она отметила, что Юрий Соломин заболел несколько дней назад, и, несмотря на госпитализацию, «чувствует себя пока хорошо».
«Рамблер» писал, что ранее 86-летнюю актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в петербургскую клинику. На фоне заражения коронавирусом у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации, затем была переведена в обычную палату и выписана 12 февраля.