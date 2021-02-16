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Москва

Худрук Малого театра Соломин госпитализирован с COVID-19 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован
Фото: ТАСС
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин болен коронавирусом. Об этом заявила «Интерфаксу» директор театра Тамара Михайлова.
Она отметила, что Юрий Соломин заболел несколько дней назад, и, несмотря на госпитализацию, «чувствует себя пока хорошо».
«Рамблер» писал, что ранее 86-летнюю актрису Алису Фрейндлих госпитализировали в петербургскую клинику. На фоне заражения коронавирусом у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации, затем была переведена в обычную палату и выписана 12 февраля.
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Общество , Алиса Фрейндлих , Тамара Михайлова , Юрий Соломин , Интерфакс
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