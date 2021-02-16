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Дети богачей показали в соцсетях роскошные подарки на День всех влюбленных 

Lenta.ru 1 час назад
Дети богачей показали подарки на День влюбленных
Фото: @rkoi
Дети состоятельных родителей похвастались в соцсетях роскошными вещами, которые им подарили в честь Дня святого Валентина. На соответствующие снимки в Instagram обратили внимание The Sun.
В материале отмечается, что большинство людей в День всех влюбленных получают лишь простые открытки. Тем не менее, журналисты издания сделали подборку из снимков, на которых представители «золотой молодежи» из разных стран демонстрируют свои дорогостоящие покупки, приуроченные к этому празднику.
В качестве примера приводится видео, на кадрах которого девушка в ярко-красном блестящем платье подходит к подготовленному для нее внедорожнику Lamborghini под цвет ее наряда, и когда она открывает дверь, из салона выпадают тысячи лепестков красных роз. При этом ее возлюбленный все это время стоит позади и наблюдает за ее реакцией.
Другая влюбленная пара сфотографировалась на территории частного дома возле двух красных спорткаров Ferrari разных моделей. Предполагается, что они купили их друг другу в подарок.
В подборку также попал кадр девушки, которая снялась возле подаренного ей черного автомобиля Mercedes, держа в руках пышный букет красных роз и сумку французского модного дома Chanel. Другая пользовательница, в свою очередь, попозировала на балконе европейского отеля, сидя возле трех букетов роз в форме сердец. Помимо этого, в кадр попала ее черная сумка бренда Chanel.
Ранее девушка Моргенштерна показала подаренные им часы за миллион рублей. 22-летний уфимский рэпер снял на видео руку возлюбленной Дилары Зинатуллиной и продемонстрировал надетые на ее запястье часы с бриллиантами швейцарской компании Patek Philippe.
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Общество , Ferrari , Chanel
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