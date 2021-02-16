Дети богачей показали подарки на День влюбленных

Дети состоятельных родителей похвастались в соцсетях роскошными вещами, которые им подарили в честь Дня святого Валентина. На соответствующие снимки в Instagram обратили внимание The Sun.

В материале отмечается, что большинство людей в День всех влюбленных получают лишь простые открытки. Тем не менее, журналисты издания сделали подборку из снимков, на которых представители «золотой молодежи» из разных стран демонстрируют свои дорогостоящие покупки, приуроченные к этому празднику.

В качестве примера приводится видео, на кадрах которого девушка в ярко-красном блестящем платье подходит к подготовленному для нее внедорожнику Lamborghini под цвет ее наряда, и когда она открывает дверь, из салона выпадают тысячи лепестков красных роз. При этом ее возлюбленный все это время стоит позади и наблюдает за ее реакцией.

Другая влюбленная пара сфотографировалась на территории частного дома возле двух красных спорткаров Ferrari разных моделей. Предполагается, что они купили их друг другу в подарок.

В подборку также попал кадр девушки, которая снялась возле подаренного ей черного автомобиля Mercedes, держа в руках пышный букет красных роз и сумку французского модного дома Chanel . Другая пользовательница, в свою очередь, попозировала на балконе европейского отеля, сидя возле трех букетов роз в форме сердец. Помимо этого, в кадр попала ее черная сумка бренда Chanel.