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Совфед одобрил увеличение штрафов за нарушения на митингах 

РИА «ФедералПресс» и ещё 52 1 час назад
Совфед одобрил увеличение штрафов за нарушения на митингах
Фото: ТАСС
Совет Федерации на сегодняшнем заедании одобрил увеличение штрафов за нарушения на митингах. Об этом пишут СМИ.

«За неповиновение силовикам на митинге штраф составит до 4 тыс. рублей (за повторное — до 20 тыс. рублей) или до 120 часов ареста», — говорится в сообщении.

Кроме того, за финансирование митинга вопреки запретам штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей или до 50 часов обязательных работ для граждан, а для должностных лиц — штраф от 70 до 200 тыс. рублей, пишет ТАСС.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что штрафы за неповиновение полиции на митингах для россиян могут вырасти. Такое решение было принято после того, как в России с начало года прошло сразу несколько несанкционированных акций.
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Общество , Совет Федерации , Парламентская газета , ИТАР-ТАСС
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