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В Сочи назвали именами кавказских рек детенышей леопарда 

ТАСС 1 час назад
В Сочи назвали именами кавказских рек детенышей леопарда
Фото: РИА Новости
Котята дикой самки переднеазиатского леопарда Чери, появившиеся на свет осенью 2020 года в Сочинском центре восстановления леопарда, получили имена в честь рек Хоста и Лаура, протекающих по территории Сочинского нацпарка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

"По сложившейся традиции родившихся в центре котят называют в честь гор, рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания переднеазиатского леопарда на юге России. Соблюдая эту традицию, малышек назвали в честь двух рек Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. Теперь одну из них зовут Лаура, а другую — Хоста", — говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

По словам заместителя директора — руководителя Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка Умара Семенова, за последние несколько месяцев котята хорошо набрали в весе. "Сейчас каждая малышка весит порядка шести килограмм. У них блестяще развиты инстинкты, которые в центре будут обязательно развивать и поддерживать", — сказал он.
Сейчас Лаура и Хоста вместе с матерью Чери переведены в большие вольеры, в которых котятам представлено достаточно места для игр. "Вольеров всего шесть, каждый размером один гектар. Оба котенка включены в программу подготовки к выпуску", — добавили в пресс-службе.
До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и других.
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Общество , Минприроды , Краснодарский Край , Сочи
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