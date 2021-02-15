Нововоронежский памятник Аленушке продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей. Об этом cообщают «Открытые медиа».

Как писал «Рамблер», памятник Аленушке, который установили к 250-летию воронежского села Новая Аленовка, стал причиной скандала. Местные жители и интернет-пользователи назвали памятник (в частности, выражение лица Аленушки) жутким, в итоге власти решили его демонтировать.

Информацию о продаже арт-объекта «Открытые медиа» нашли в материалах «Российского аукционного дома».

Начальная цена лота составляла один миллион рублей. В ходе торгов скульптура подорожала почти в три раза. В аукционе принимали участие как минимум четверо потенциальных покупателей. Кто именно приобрел памятник, пока неизвестно.