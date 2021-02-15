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Москва

«Жуткий» памятник Аленушке продали за 2,6 миллиона рублей 

Мария Иванова 37 минут назад
Нововоронежский памятник Аленушке продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей. Об этом cообщают «Открытые медиа».
Как писал «Рамблер», памятник Аленушке, который установили к 250-летию воронежского села Новая Аленовка, стал причиной скандала. Местные жители и интернет-пользователи назвали памятник (в частности, выражение лица Аленушки) жутким, в итоге власти решили его демонтировать.
Информацию о продаже арт-объекта «Открытые медиа» нашли в материалах «Российского аукционного дома».
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Начальная цена лота составляла один миллион рублей. В ходе торгов скульптура подорожала почти в три раза. В аукционе принимали участие как минимум четверо потенциальных покупателей. Кто именно приобрел памятник, пока неизвестно.
Издание отмечает, что о готовности купить Аленушку ранее говорили продюсер Андрей Разин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Общество , Видео , Андрей Разин , Владимир Жириновский , ЛДПР
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