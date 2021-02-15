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Познер назвал интервью с Яровой самым неприятным в своей карьере 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Познер назвал интервью с Яровой самым неприятным в своей карьере
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер на личном сайте назвал два интервью, которые отложились в его памяти. Первое — с бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, второе — с американским послом Джоном Баэрли.
Познер подчеркнул, что интервью, оставившее у него негативные эмоции, было одно — с политиком Ириной Яровой, позитивных было много. Одно из запомнившихся — с экс-руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом. Тогда журналист поинтересовался у политика, как он относится к тому, что многие россияне его ненавидят.

«Он помолчал, потом посмотрел мне в глаза и сказал: по-разному, Владимир Владимирович. Было видно, что его это очень задевает», — припомнил Познер.

Американский посол Джон Баэрли телеведущего растрогал. Журналист поинтересовался у дипломата, что он скажет Богу, когда попадет в мир иной. Баэрли, по словам Познера, разволновался.

«Его губы задрожали, слезы навернулись на глаза и он сказал: а можно, я увижу своих родителей. Это было так трогательно и так искренне», — отметил интервьюер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Познер публично предостерег журналистов от субъективных оценок. Телеведущий завил, что сотрудник СМИ не должен говорить, «что хорошо», а «что плохо», поскольку его задача — представить на суд публики факты, а аудитория сделает выводы сама. Сегодня, по его словам, слишком много пропаганды. В свою очередь, большинство блогеров ставят своей основной задачей не информирование населения, а зарабатывание денег, добавил телеведущий.
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Общество , Ирина Яровая , Владимир Познер , Анатолий Чубайс , Роснано
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