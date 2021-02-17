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Москва

Основания увольнения хотят заносить в электронные трудовые книжки 

Парламентская газета и ещё 1 30 минут назад
Россияне смогут попросить Пенсионный фонд России занести в их электронную трудовую книжку подробные данные о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Соответствующий закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 17 февраля.
Данные из электронной трудовой книжки нужны для исчисления трудового стажа и выплат пособий по безработице. Вместе с тем эффективность и оперативность рассмотрения соответствующих заявлений граждан затруднена недостаточностью данных о трудовой деятельности, содержащихся в сведениях о трудовой деятельности, поскольку указанные данные формируются только за период с 1 января 2020 года, говорится в пояснительной записке к закону.
В ПФР есть информация о работодателях, у которых граждане работали до 1 января 2020 года, но не достаёт информации о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых сотрудников принимали, переводили или увольняли. Поэтому авторы закона предлагают дать каждому гражданину возможность обратиться в Пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный лицевой счёт включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года.
Эти данные добавят в соответствии с записями в бумажной трудовой книжке, а если между данными найдут расхождения, их внесут после проверки. Работник также сможет дополнить свой индивидуальный лицевой счёт информацией обо всех своих должностях, профессиях, переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.
Всё это обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом. А также упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве и упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе, считают в Правительстве.
Отметим, что с 1 января 2020 года работодатель обязан предоставлять в Пенсионный фонд сведения о приёме работников, их переводе, получении ими новой квалификации, увольнении. Таким образом в ПФР формируются электронные трудовые книжки россиян. Сведения о своём стаже граждане могут получить через личный кабинет на сайте ПФР или на сайте Госуслуг, а также в виде выписки у работодателя по последнему месту работы, управлении ПФР или МФЦ. Кроме этого, работодатели параллельно продолжают вести бумажные трудовые книжки работников, которые выбрали такой способ учёта их стажа.
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Общество , Видео , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации
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