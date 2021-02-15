Жители Симферополя массово пожаловались на грязную воду из кранов 

Жители нескольких крупных районов и пригородов Симферополя в течение недели массово жаловались на грязную воду из кранов. Об этом сообщил в понедельник на совещании гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Если разделить жалобы по категориям, то на этой неделе, что мы и ожидали, основная тема — это была грязная вода, которая пришла в поселок Грэс, "Москольцо", Богдановка, Мирное и аж добралась до Бородина. Причина, к сожалению, та же самая — недобросовестный подрядчик не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды привела к тому, что мы опять загнали в город некачественную воду", — сказал Баженов.

Он отметил, что из-за морозов сбросить грязную воду через гидранты невозможно. "Поэтому мы остановили подачу воды с этого направления, раскрутились на аянскую воду (воду из Аянского водохранилища — прим. ТАСС), и до конца дня мы город заполним в этом направлении чисто аянской водой", — добавил Баженов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Алуште графики намерены протестировать с 17 по 19 февраля, обсуждается их введение с 25 февраля. В Севастополе ввели режим повышенной готовности.