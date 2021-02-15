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Жители Симферополя массово пожаловались на грязную воду из кранов 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Жители Симферополя массово пожаловались на грязную воду из кранов
Фото: РИА Новости
Жители нескольких крупных районов и пригородов Симферополя в течение недели массово жаловались на грязную воду из кранов. Об этом сообщил в понедельник на совещании гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Если разделить жалобы по категориям, то на этой неделе, что мы и ожидали, основная тема — это была грязная вода, которая пришла в поселок Грэс, "Москольцо", Богдановка, Мирное и аж добралась до Бородина. Причина, к сожалению, та же самая — недобросовестный подрядчик не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды привела к тому, что мы опять загнали в город некачественную воду", — сказал Баженов.

Он отметил, что из-за морозов сбросить грязную воду через гидранты невозможно. "Поэтому мы остановили подачу воды с этого направления, раскрутились на аянскую воду (воду из Аянского водохранилища — прим. ТАСС), и до конца дня мы город заполним в этом направлении чисто аянской водой", — добавил Баженов.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Алуште графики намерены протестировать с 17 по 19 февраля, обсуждается их введение с 25 февраля. В Севастополе ввели режим повышенной готовности.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.
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Общество , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Симферополь , Ялта
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