Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая 

ТАСС и ещё 7 46 минут назад
Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая
Фото: ТАСС
Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году пройдут с 15 марта по 21 мая, говорится в приказе Рособрнадзора, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Из документа следует, что ВПР у учеников с 4-го по 8-й классы состоятся с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10-х и 11-х классов — с 1 по 26 марта в режиме апробации.
Ранее Рособрнадзор сообщал, что проведение ВПР в дистанционном формате не планируется. Если эпидемиологическая обстановка в стране не позволит провести проверочные работы в намеченные сроки, они могут пройти осенью в начале нового учебного года.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
ТАСС: последние новости
Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 осенью при низком коллективном иммунитете Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 осенью при низком коллективном иммунитете Врачи перевели из реанимации двоих детей, оставленных на морозе в Новой Москве Врачи перевели из реанимации двоих детей, оставленных на морозе в Новой Москве В России провели более 107 млн тестов на коронавирус В России провели более 107 млн тестов на коронавирус
Общество , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение