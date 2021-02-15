Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году пройдут с 15 марта по 21 мая, говорится в приказе Рособрнадзора , имеющемся в распоряжении ТАСС.

Из документа следует, что ВПР у учеников с 4-го по 8-й классы состоятся с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10-х и 11-х классов — с 1 по 26 марта в режиме апробации.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что проведение ВПР в дистанционном формате не планируется. Если эпидемиологическая обстановка в стране не позволит провести проверочные работы в намеченные сроки, они могут пройти осенью в начале нового учебного года.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.