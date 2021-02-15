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Роспотребнадзор и ВОЗ объединят усилия в борьбе с пандемией 

Артём Кульша 1 час назад
Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям
Фото: Рамблер
Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения совместно создадут Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Центр будет создан на базе научно-исследовательского противочумного института «Микроб». В рамках сотрудничества Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в Восточной Европе и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также выстраивания сети подобных учреждений.

«Деятельность Сотрудничающего центра внесет ощутимый вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, применяемых в Российской Федерации», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недостоверная информация о коронавирусной инфекции COVID-19 может быть не менее опасной, чем само заболевание. Генеральный директор ВОЗ объяснил, что некоторые деинформированные люди занимались самолечением и тем самым нанесли себе вред, а некоторые другие отказались от мер предосторожности и также нанесли себе этим вред.
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Общество , Роспотребнадзор
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