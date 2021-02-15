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Видео с победившей в конкурсе National Geographic 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
8 февраля стало известно о победителе конкурса National Geographic Россия. Им стала фотограф из Подмосковья Юлия Невская.
"Кадр «Для тепла», который выиграл в конкурсе National Geographic «Россия, которую вы ещё не видели», входит в фотосерию «Братья по Северу». Это история про островок Русского Севера, который уже более 10 лет существует в Подмосковье в селе Воздвиженское в районе Сергиева Посада. Это музей живой северной архаики и плотницкий двор «Новое старое». Он создан и развивается усилиями реставраторов деревянного зодчества и волонтёров. В качестве документального фотографа и журналиста я много работаю с темами сохранения культурного наследия. Почти все мои личные проекты связаны с Русским Севером, потому что я сильно привязана душой к этой земле", — рассказала девушка.
Общество , Видео , National Geographic
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