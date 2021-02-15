Российский миллиардер продает самолет за $60 миллионов

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner) стоимостью 60 миллионов долларов. Объявление появилось на сайте брокера бизнес-джетов Opus Aero.

В 2019 году Airbus Рыболовлева вошел в десятку самых дорогих самолетов российских бизнесменов.

Как рассказал РБК источник в окружении бизнесмена, продажа самолета осуществляется «в рамках пересмотра и обновления их транспортной инфраструктуры». Семья миллиардера решила заменить самолет на новый, более современный, с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива.

Forbes оценивал стоимость самолета в 60 миллионов долларов. Регистрационный номер самолета — M-KATE. Предполагается, что такое сочетание может быть отсылкой к имени дочери бизнесмена — Екатерины.

Бизнес-джет рассчитан на 14 пассажиров. Airbus A319CJ может подниматься на высоту 12,5 километра, развивать скорость до 850 километров в час и преодолевать до 11 тысяч километров без дозаправки. На борту есть столовая, спальня, ванная комната и две гостиных, одна из которых оснащена 65-дюймовым экраном для просмотра фильмов.