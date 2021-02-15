Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Российский миллиардер решил продать самолет стоимостью 60 миллионов долларов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Российский миллиардер продает самолет за $60 миллионов
Фото: Reuters
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner) стоимостью 60 миллионов долларов. Объявление появилось на сайте брокера бизнес-джетов Opus Aero.
В 2019 году Airbus Рыболовлева вошел в десятку самых дорогих самолетов российских бизнесменов.
Как рассказал РБК источник в окружении бизнесмена, продажа самолета осуществляется «в рамках пересмотра и обновления их транспортной инфраструктуры». Семья миллиардера решила заменить самолет на новый, более современный, с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива.
Forbes оценивал стоимость самолета в 60 миллионов долларов. Регистрационный номер самолета — M-KATE. Предполагается, что такое сочетание может быть отсылкой к имени дочери бизнесмена — Екатерины.
Бизнес-джет рассчитан на 14 пассажиров. Airbus A319CJ может подниматься на высоту 12,5 километра, развивать скорость до 850 километров в час и преодолевать до 11 тысяч километров без дозаправки. На борту есть столовая, спальня, ванная комната и две гостиных, одна из которых оснащена 65-дюймовым экраном для просмотра фильмов.
5 февраля сообщалось, что Рыболовлев в третий раз выставил на продажу собственную яхту Anna I. Он хочет избавиться от судна за 53,9 миллиона евро. В 2017 году яхта оценивалась в 65 миллионов, но тогда покупателя на нее не нашлось. После этого стоимость снизилась до 59 миллионов, но также безрезультатно.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Последние новости
В Госдуме предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан В Госдуме предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан Россиянам объяснили рост цен на продукты Россиянам объяснили рост цен на продукты В ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса В ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса
Комментарии 1
Общество , Дмитрий Рыболовлев , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
04:18
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
Общество
Мёртвого младенца в мусоре и сняли на видео
01:20
Мёртвого младенца в мусоре и сняли на видео
Происшествия
Видео чудовищных последствий снегопада в Москве
01:43
Видео чудовищных последствий снегопада в Москве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение