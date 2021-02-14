В Крыму решили избавиться от недостроенной АЭС в Щелкино

Власти Крыма приняли решение снести до конца нынешнего года недостроенную АЭС в Щёлкино . Этот символ ушедшей советской эпохи много лет привлекал туристов, но после несчастного случая летом 2020-го его решили уничтожить и пустить на стройматериалы.

Однако не всем эта идея пришлась по душе. Некоторые крымчане продолжают питать надежды на то, что станцию достроят и запустят. Другие уже видят, как она превратилась в арт-объект и стала новой достопримечательностью полуострова.

Во всем виноват Чернобыль

Город Щёлкино появился на карте Крыма только благодаря строительству атомной электростанции. Его жители должны были работать на объекте, обеспечивать его безопасность, максимально быстро реагировать в случае ЧП. Проектная мощность Крымской АЭС должна была достигнуть 2 ГВт, в дальнейшем планировалось нарастить мощности до 4 ГВт. В конце 70-х сначала появился проект двух энергоблоков, а потом началось строительство. Масштабные работы развернулись в 1981 году. Планировалось, что их закончат через восемь лет. Проект оценили 751,5 миллиона советских рублей. Сегодня это около 150 миллиардов рублей. Основная причина, по которой объект не был достроен — авария на Чернобыльской АЭС.

Но говорят, что банально не хватило денег. Союз разваливался, началась перестройка, такие деньги было взять неоткуда.

— Сам проект был хороший. Просто станцию строили там, где этого нельзя было делать, — объясняет Николай Кузьмин, местный политолог. — Это известная история. Планировалось выбраться южную степь Присивашья. Но это только звучит красиво, а так там нет моря, вина, условия не такие приятные. Вот и выбрали Ленинский район, эту часть полуострова. Но позже провели дополнительные исследования и выяснили, что атомной станции тут быть не должно — опасно.

Учёные заявили, что АЭС стоит чуть ли не на тектоническом разломе. И хотя атомщики убеждали, что реакторы ЧАЭС и ЩАЭС существенно отличаются, это не убедило общественность. Около 200 тысяч жителей Крыма оставили свои подписи в обращении к руководству СССР. Станцию решили закрыть. Официальное решение об остановке работ было принято 25 октября 1989 года, к моменту готовности первого блока на 80%, а второго — на 18%. Несколько лет станция была учебно-тренировочным комплексом. После развала СССР, как и по всей стране, началось разграбление того, что создавали десятилетиями.

— Станция — это одно, а вот в Щёлкино народ еле выживал, — рассказывает Светлана Хорошкова, местная жительница. — Я ездила на работу в Керчь, вставала в 4-5 утра каждый день. Детей почти не видела. И так многие тогда. Мы ждали, что станция будет работать, все будут при зарплатах. А потом начались фразы, мол, «лучше жить при свечке, чем при радиации». Не знаю, что там могло быть с радиацией, но мы в итоге оказались при свечках, без будущего и работы. Хорошо хоть после строительства Крымского моста в Щёлкино поехали туристы, в курортный сезон мы теперь хоть как-то зарабатываем. Но вот теперь обещают снести «Кубик», так у нас станцию называют, а зачем? Туристы ради нее сюда и ездили.

Арт-объект с угрозой для жизни

В разные годы на месте АЭС в Щёлкино чего только не было. До 2003-го уникальный датский кран Kroll K-10000 использовали для экстремального аттракциона «бейсджампинг». А потом кран банально продали. Созданное на базе КАЭС дочернее предприятие «Восточно-Крымская энергетическая компания» продала имущества примерно на 400 тысяч долларов. В начале 2005-го Фонд имущества Крыма продал реакторное отделение Крымской АЭС за 207 тысячи долларов юридическому лицу. Реактор Крымской АЭС и вовсе разрезали на куски, чтобы продать.

К слову, в конце 2000-х украинские власти внезапно анонсировали создание индустриального парка в Щёлкино. После 2014 года эту идею поддержали и российские власти, и Госсовет Республики в феврале 2016 года одобрил снос недостроенной Крымской атомной электростанции.

Однако «Кубик» так и не снесли, индустриальный парк не построили. И вот в 2021-м решение принято окончательно — сносить. Бетон дробить и использовать в качестве щебня для строительства. Идеи создать из АЭС арт-объект или проводить там дискотеку, как это было при Украине, теперь невозможны. Кстати, одно время тут действительно проводили «Республику Казантип», но тогда станция была в лучшем состоянии.

— Какой арт-объект? У нас сотни таких арт-объектов по Крыму — недостроев хватает. Это 32-летнее разрушенное здание, которое представляет опасность, — говорит Василий Недзельский, заместитель министра строительства и архитектуры РК. — Я туда заходил один раз, меня сопровождали. Больше я туда не хочу, и детей не хочу своих приводить. Это опасный объект для здоровья. Там в любой момент могут рухнуть лестничные пролеты. Задача Минстроя — снести опасный объект. После этого территорию приведут в порядок. У нас есть Корпорация развития Крыма, найдутся люди, которые увидят эту территорию, захотят развивать. С одной стороны тут Азовское море, с другой Окташский пруд. Можно строить гостиницы, например.

Станцию разбирали на стройматериалы ещё в 2017-2018 годах, тогда тут работала строительная техника. Владельцы недостроя, граждане Украины, уже не могут распоряжаться этим имуществом. АЭС стала собственностью Республики Крым по решению суда.

Претендовать уже не на что

Не все жители Щёлкино рады тому, что станцию снесут. Многие высказываются против, уверяя, что город потеряет ценный туристический объект. Кроме моря и пляжей тут ничего не останется, туристов может стать меньше. Но власти настроены решительно — убрать.

Решению разрушить объект способствовала трагедия. Летом 2020 года жительница российского Воронежа со своим ребенком 2015 года рождения провалилась в четырехметровую шахту лифта АЭС. Пострадавших вытащили спасатели и доставили в больницу.

— Я против сноса реакторного отделения. Оно могло бы стать туристическим объектом, — говорит Сергей Варавин, депутат горсовета Щёлкино. — Если говорить о безопасности, то египетские пирамиды и крымские пещеры тоже опасны, но их посещают туристы.