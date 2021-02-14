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Москва

Синоптик пообещал россиянам теплое лето в 2021 

Майк Габриелян 26 минут назад
Синоптик пообещал россиянам теплое лето
Фото: РИА Новости
Россию ждет теплое лето-2021, а температурно-приятная погода установится уже к концу апреля. Об этом заявил представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«После такого холодного старта весны климатический маятник к концу апреля качнётся в обратную сторону, далее весенне-летний сезон будет тёплым, а в отдельные периоды даже немного жарким», — сделал прогноз Тишковец.

По его словам, в этом году снег сойдёт позже, чем обычно. Это произойдёт ближе к 15-20 апреля, а в лесах еще позже, ближе к первомайским праздникам.
Лето будет хорошим. Однако может сложиться сложная паводковая ситуация, возможны подтопления и наводнения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что синоптики рассказали, как Россию захватил «снежный монстр».
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Общество , Погода , Евгений Тишковец , Радиостанция "Говорит Москва"
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