Синоптик пообещал россиянам теплое лето

Россию ждет теплое лето-2021, а температурно-приятная погода установится уже к концу апреля. Об этом заявил представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«После такого холодного старта весны климатический маятник к концу апреля качнётся в обратную сторону, далее весенне-летний сезон будет тёплым, а в отдельные периоды даже немного жарким», — сделал прогноз Тишковец.

По его словам, в этом году снег сойдёт позже, чем обычно. Это произойдёт ближе к 15-20 апреля, а в лесах еще позже, ближе к первомайским праздникам.

Лето будет хорошим. Однако может сложиться сложная паводковая ситуация, возможны подтопления и наводнения.