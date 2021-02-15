В России выявили 14 207 новых случаев коронавируса 

России за последние сутки выявили 14 207 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 559 случаев (11%), сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в России зарегистрировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва — 0,04%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,1 и 0,2%.

За последние сутки умерли 394 пациента с коронавирусом, за весь период скончались от инфекции 80 520 человек. За сутки выздоровели 13 935 человек, за весь период — 3 607 036.