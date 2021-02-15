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В России выявили 14 207 новых случаев коронавируса 

Москва24 и ещё 23 2 часа назад
В России выявили 14 207 новых случаев коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки выявили 14 207 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 559 случаев (11%), сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В Москве зафиксировали 1 818 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1 093, в Московской области — 801, в Нижегородской области — 431, в Воронежской области — 356, в Ростовской области — 337, в Самарской области — 297, в Свердловской области — 263, Челябинской области — 261, в Пермском крае — 258, Иркутской области — 248, в Вологодской области — 231, в Саратовской области — 222, в Волгоградской области — 210.
Всего в России зарегистрировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва — 0,04%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,1 и 0,2%.
За последние сутки умерли 394 пациента с коронавирусом, за весь период скончались от инфекции 80 520 человек. За сутки выздоровели 13 935 человек, за весь период — 3 607 036.
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.
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Комментарии 1
Общество , Николай Малышев , Магаданская Область , Москва , Московская область , Республика Тыва , Республика Хакасия , Санкт-Петербург
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