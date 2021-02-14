В Роспотребнадзоре связали отказ от масочного режима с вакцинацией 

Роспотребнадзоре объяснили, когда жители России смогут избавиться от масок. Это произойдет, когда больше половины населения сделает прививку от коронавируса.

Об этом заявил заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно», — сказал Покровский.

По его словам, использование защитных средств — хороший механизм, позволяющий сдержать и контролировать пандемию. При этом эксперт подчеркнул, что маска не дает гарантии стопроцентной защиты, к тому же не все граждане проявляют сознательность и носят её.