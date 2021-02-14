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Москва

В Роспотребнадзоре связали отказ от масочного режима с вакцинацией 

Майк Габриелян 1 час назад
В Роспотребнадзоре объяснили, когда жители России смогут избавиться от масок. Это произойдет, когда больше половины населения сделает прививку от коронавируса.
Об этом заявил заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно», — сказал Покровский.

По его словам, использование защитных средств — хороший механизм, позволяющий сдержать и контролировать пандемию. При этом эксперт подчеркнул, что маска не дает гарантии стопроцентной защиты, к тому же не все граждане проявляют сознательность и носят её.
В России выявили 14 185 случаев коронавируса за сутки
Ранее «Рамблер» сообщал, что США обвинили Россию в использовании своей вакцины как инструмента дипломатии.
Общество , Видео , Вадим Покровский , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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