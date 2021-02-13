Двух обмороженных матерью детей перевели в общую палату

"Был поздний вечер, но и телефон разыскали и со спасителем детским связались. Им оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил", — добавила она.