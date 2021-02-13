Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу 

РИА Новости 53 минуты назад
Двух обмороженных матерью детей перевели в общую палату
Фото: ТАСС
Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с обморожениями различной степени. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.

"Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", — написала Кузнецова в своем Instagram.

Также детский омбудсмен рассказала, что после этого случая решила разыскать телефон человека, который вызвал скорую и спас детей, чтобы поблагодарить его.

"Был поздний вечер, но и телефон разыскали и со спасителем детским связались. Им оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил", — добавила она.

Видео дня. Буллинг по-нижнетагильски: школьника затравили во Вконтакте
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 13
Общество , Юлия Иванова , Анна Кузнецова , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
01:10
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
Новости Москвы
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
00:59
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
01:40
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
В мире Общество
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
00:33
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
Происшествия
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
00:15
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
Общество Происшествия
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
00:15
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
Общество
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
00:12
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение