Мясников заявил о двух сценариях новой пандемии

Человечество ждет пандемия гораздо опаснее коронавирусной. Она может прийти двумя путями. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников передаёт URA.RU.

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет», — сказал эксперт.

Он рассказал, что первая мутация происходит, когда вирус птичьего или свиного гриппа переходит от животных к человеку. Вторая мутация дает вирусу способность передаваться от человека к человеку.

«Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — подытожил Мясников.

По его словам, пандемия может наступить через год, а может через пять или десять лет.

Врач отметил, что человечеству могут спасти новые препараты, но неизвестно, сколько времени есть в запасе. Разработать универсальную вакцину от гриппа надо до новой пандемии.