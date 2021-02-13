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Москва

Мясников назвал два варианта начала смертельной эпидемии 

Майк Габриелян 44 минуты назад
Мясников заявил о двух сценариях новой пандемии
Фото: РИА Новости
Человечество ждет пандемия гораздо опаснее коронавирусной. Она может прийти двумя путями. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников, передаёт URA.RU.

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет», — сказал эксперт.

Он рассказал, что первая мутация происходит, когда вирус птичьего или свиного гриппа переходит от животных к человеку. Вторая мутация дает вирусу способность передаваться от человека к человеку.
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«Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — подытожил Мясников.

По его словам, пандемия может наступить через год, а может через пять или десять лет.
Врач отметил, что человечеству могут спасти новые препараты, но неизвестно, сколько времени есть в запасе. Разработать универсальную вакцину от гриппа надо до новой пандемии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что миру предсказали «похожую на черную смерть» пандемию.
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Общество , Александр Мясников , РИА Ura.ru
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