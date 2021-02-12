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В России поменяют телефонные коды 

Вероника Полынина 37 минут назад
В России поменяют телефонные коды
Фото: depositphotos.com
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект приказа, согласно которому для звонков внутри региона, мобильных и междугородних надо будет набирать код 0 вместо 8, для международных — 00 вместо 8-10. Изменения должны вступить в силу с 2025 года, пишут «Известия».
Также в период с 2025 по 2028 год планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках, когда код региона станет обязательным.
В Минцифры отметили, что проект является переизданием приказа 2017 года, но с существенным изменением: нынешний проект «разработан с целью закрепления в российской системе и плане нумерации номера „122“ как „Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи“.
Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков пояснил „Известиям“, что 00 — это мировой стандарт. В других странах тоже используются нули, вследствие чего происходит некая унификация с остальным миром.
Кроме того, после смены кода восьмерка сможет использоваться в качестве первой цифры телефонных номеров.
Минсвязь планировала перейти на набор через 0 и 00 еще с 2000-х годов. Для этого в двухтысячных годах поменяли использовавшиеся со времен СССР номера экстренных служб 01, 02, 03 на 101, 102, 103. Тогда же изменили начинающиеся с нуля коды города — Москва перешла с 095 на 495.
Как писал „Рамблер“, в январе аналитики Content-Review спрогнозировали, что в 2021 году операторы сотовой связи поднимут тарифы на 15-16%.
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Общество , Денис Кусков , газета "Известия"
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