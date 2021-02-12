Сестра призвала сохранить памятник Круга в Твери

Родственница певца таким образом отреагировала на инициативу местного жителя — ветерана органов внутренних дел . Пенсионер обратился к властям с требованием снести памятник Кругу.

[Ветеран МВД] обвиняет Михаила в тех лихих 90-х, которые будто бы были из-за Михаила. Все мы жили в 90-е, и всё там было, были люди, были судьбы. О них Миша и пел. Он никого не призывал совершать какие-то преступления, — сказала Медведева телеканалу «360».

Женщина предположила, что пенсионер написал жалобу на памятник от скуки. Также сестра покойного певца сообщила, что именно она предала это письмо огласке. По её словам, родственники Круга получали схожие послания и раньше.

Сейчас мне всё это надоело. То гитару сломали, то памятник покрасили краской, то какие-то наши тверские деятели культуры составляли письмо, что кто такой Круг, какой-то шофёр неизвестный, зачем ему памятник. Круга все знают, помнят. 19 лет, как Миши нет, но любят его до сих пор, приезжают. Очень многие приезжают в Тверь благодаря Кругу, — подчеркнула Медведева.

Сестра певца полагает, что памятник никто сносить не будет, так как на его защиту уже встали многие влиятельные люди.