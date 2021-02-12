Алису Фрейндлих выписали из больницы 

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", — сказала Архипова.