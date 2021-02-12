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Москва

Познер рассказал о цензуре на Первом канале 

News.ru 1 час назад
Познер рассказал о борьбе с цензурой на Первом канале
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае цензуры его передачи.

Теоретически можно было бы вмешаться и чего-нибудь оттуда убрать. Программе уже 13-й год, это произошло три раза, — поделился журналист.

Он не уточнил, что именно подверглось цензуре. При этом ведущий отметил, что после третьего случая предупредил о готовности уволиться.

Сказал руководству, что если ещё раз это произойдёт, то я ухожу. Никакой программы не будет и всё. Это не угроза, не ультиматум, просто я не хочу и всё, — подчеркнул Познер.

По его словам, после этого цензура прекратилась. При этом он допустил, что технически подобные случаи до сих пор возможны.

Я выхожу в прямом эфире. Но это на Дальний Восток. Всё-таки солнце встаёт там. Они первые получают эту программу. Потом это повторяется по орбитам, — уточнил журналист.

В 2010-х годах стало известно о трёх случаях цензуры — в каждом из них из программы Владимира Познера вырезали фрагменты, говорится на сайте «Познер Online».
Ранее поддержку усилиям партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по борьбе с цензурой на украинском телевидении высказал председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провёл телефонный разговор с руководителем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В ходе беседы Медведев выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
До этого сообщалось, что попавшие под санкции телеканалы связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На Украине его считают пророссийским политиком. США поддержали этот шаг Зеленского, который назвал закрытые СМИ орудиями пропаганды, финансируемыми страной-агрессором, писал NEWS.ru.
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Общество , Дмитрий Медведев , Виктор Медведчук , Владимир Познер , Единая Россия , Совет безопасности РФ , США
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