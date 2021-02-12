Переболевшие COVID россияне поменяли отношение к коронавирусу

Более половины россиян, перенесших COVID-19, считают его тяжелым заболеванием с серьезными последствиями, следует из опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
Эту позицию разделяют 54 процента респондентов, которые не болели сами, но наблюдали болезнь близких.
Чаще всего мнение о серьезной опасности коронавируса не разделяют те, кто пока не сталкивался с инфекцией, — 40 процентов опрошенных. При этом 28 процентов россиян уверены, что опасность COVID-19 преувеличена. Они заявили, что от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирает куда больше людей.
В России число заразившихся SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло 4 042 837: за все время 79 194 человека скончались, 3 559 142 пациента выздоровели.