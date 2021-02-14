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В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе 

Российская Газета и ещё 1 30 минут назад
В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе
Фото: ТАСС
Как напомнили "Российской газете" в Роструде, с 15 по 20 февраля будет единственная в нынешнем году шестидневная рабочая неделя. Поработать придется в субботу — 20 февраля. Зато затем будет три выходных — с 21 по 23 февраля включительно.
А затем — с 24 по 26 февраля — будем трудиться. Соответственно, послепраздничная рабочая неделя будет трехдневной.
Следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Как отмечают в Роструде, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней.
В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.
В начале ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. "Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября", — пояснили в Роструде.
Последняя рабочая неделя нынешнего года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря официально объявлено выходным.
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Общество , Роструд , "Российская газета"
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