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Москва

Скабеева раскритиковала Киев за отказ от российской вакцины 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Скабеева раскритиковала Киев за отказ от российской вакцины
Фото: РИА Новости
Украинские власти на законодательном уровне запретили ввоз в страну российской вакцины от коронавируса, назвав ее «гибридным оружием страны-агрессора». При этом Украина продолжает закупать российский газ, отметила ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева.

«Обратите внимание на ваше лицемерие: газ из страны-агрессора вы брать можете, а вакцину, которая дешевле и качественнее китайской, — нет», — отметила она, комментируя заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров обратил внимание на то, что Украина сейчас покупает у РФ газ, уголь, электроэнергию.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир заявил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность не подтверждена экспертами ВОЗ. Он отметил, что украинцы — «не кролики, чтобы на них экспериментировать». По его словам, в Украину будут завозить иностранные препараты от компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия навязывает вакцину собственного производства, чтобы усилить свое влияние на территории постсоветского пространства и стран Восточной Европы.
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Комментарии 1
Общество , Денис Шмыгаль , Спиридон Килинкаров , Ольга Скабеева , ВОЗ , Pfizer , Верховная Рада
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