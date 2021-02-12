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Когда это все закончится: в апреле может начаться новая волна COVID-19 

Елена Прошина 14 минут назад
Когда это все закончится: россиян предупредили о новой волне COVID
Фото: ТАСС
Инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян об очередной волне коронавируса в апреле. В беседе с «Праймом» он отметил, что после зимы у людей снижается иммунитет.

«Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца», — заявил Тимаков.

По его мнению, из-за этого россияне станут легче заражаться коронавирусом — достаточно будет даже небольшой «дозы» вируса.
Тимаков предупредил, что отмена масочного режима (маски сделали рекомендательными, а не обязательными в Чечне и Удмуртии) может спровоцировать серьезный всплеск заболеваемости.

«Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием», — заключил он.

Как писал «Рамблер», в октябре 2020-го заместитель главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пандемия продлится еще как минимум полтора года.
По ее мнению, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать очаги заболевания. Пшеничная предупредила, что скачок заболеваемости COVID-19 в России может произойти в феврале-марте, а низких показателей заболеваемости можно ждать не раньше лета 2021-го.
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Общество , Евгений Тимаков , Роспотребнадзор
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