«Лавров опять осадит»: россияне отправили Борреля на пенсию 

«Боррель трындит что отношения России и ЕС не улучшатся если Минские соглашения не будут выполнены. Осталось спросить у этого дурака а Россия тут причём? Пусть лучше их прочитает для начала», — заявил в своем твиттере Y.Maslikov8 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Старик канай в пенсионарий! Ато ЛАВРОВ опять осадит», — написал пользователь Petia Kubikow.

«На что это Боррель намекает?… чтоб порядок навела Россия на Украине?» — отметила Светлана Кузьмина.

«На себя санкции наложите, на Европе такая же ответственность лежит как и на России!» — отметил Александр Макеев.

«Г-н Боррель пытается торговаться? Что он как чиновник Брюсселя может России предложить, кроме обещаний?» — написал Siberian Red.