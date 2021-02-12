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Москва

«Лавров опять осадит»: россияне отправили Борреля на пенсию 

Мария Иванова 44 минуты назад
«Лавров опять осадит»: россияне отправили Борреля на пенсию
Фото: ТАСС
Российские интернет-пользователи раскритиковали главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за «ультиматум» по Донбассу, поставленный Кремлю. По их мнению, дипломат не читал Минские соглашения и не знает, что их не выполняет Украина.
Как писал «Рамблер», во время переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Боррель рассказал, напомнил главе МИД России Сергею Лаврову о необходимости соблюдать Минские соглашения.
Боррель подчеркнул, что экономические санкции Евросоюза против России отменят только после полного выполнения Минских соглашений.

«Боррель трындит что отношения России и ЕС не улучшатся если Минские соглашения не будут выполнены. Осталось спросить у этого дурака а Россия тут причём? Пусть лучше их прочитает для начала», — заявил в своем твиттере Y.Maslikov8 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).


«Старик канай в пенсионарий! Ато ЛАВРОВ опять осадит», — написал пользователь Petia Kubikow.


«На что это Боррель намекает?… чтоб порядок навела Россия на Украине?» — отметила Светлана Кузьмина.


«На себя санкции наложите, на Европе такая же ответственность лежит как и на России!» — отметил Александр Макеев.


«Г-н Боррель пытается торговаться? Что он как чиновник Брюсселя может России предложить, кроме обещаний?» — написал Siberian Red.

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Комментарии
Общество , Светлана Кузьмина , Александр Макеев , Сергей Лавров , МИД , ЕС
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