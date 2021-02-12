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Синих собак под Нижним Новгородом сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
11 февраля возле завода "Оргстекло" в промзоне города Дзержинска под Нижним Новгородом местные жители сняли стаю собак синего цвета. Фотографии сразу же распространились по социальным сетям. Пользователи гадали, что же произошло с собаками. Позже управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец заявил, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ.
"Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета", — добавил Мисливец.
Общество , Видео
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