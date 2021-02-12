Биометрический контроль решили ввести в аэропортах России

«Система обработки биометрических данных позволит полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур, с момента регистрации до посадки на самолет, минимизировав участие человека», — рассказали «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта «Домодедово», уточнив, что путешественники, предоставив биометрические данные, смогут проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов. В «Шереметьево» уже используют технологии обработки биометрических данных, но пока только в целях обеспечения транспортной и авиационной безопасности. «После внесения изменений в федеральные авиационные правила в кратчайшие сроки [планируем] предоставить услугу биометрической идентификации пассажирам», — заверили в воздушной гавани.