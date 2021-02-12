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Москва

Биометрический контроль вводят в аэропортах России 

Ura.Ru 10 минут назад
Биометрический контроль решили ввести в аэропортах России
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» начали оснащать системами для биометрического контроля пассажиров. В воздушных портах заявляют, что запустят систему распознавания, как только получат разрешение Минтранса РФ.

«Система обработки биометрических данных позволит полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур, с момента регистрации до посадки на самолет, минимизировав участие человека», — рассказали «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта «Домодедово», уточнив, что путешественники, предоставив биометрические данные, смогут проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов. В «Шереметьево» уже используют технологии обработки биометрических данных, но пока только в целях обеспечения транспортной и авиационной безопасности. «После внесения изменений в федеральные авиационные правила в кратчайшие сроки [планируем] предоставить услугу биометрической идентификации пассажирам», — заверили в воздушной гавани.

Согласно исследованиям SITA, инвестировать в биометрические технологии планируют около 75% международных аэропортов. В Минцифры не исключают, что к 2030 году доля пассажиров, обслуживаемых в аэропортах РФ с использованием данных из ЕБС, достигнет 30%. «Внедрение биометрических систем представляется вполне реалистичным уже в краткосрочной перспективе. Некоторые из биометрических модальностей (например, по лицу или по венам ладони) дают возможность идентифицировать человека бесконтактно, что особенно важно в условиях пандемии», — считает гендиректор Biosmart Александр Дремин.
Ранее стало известно, что Минэкономики РФ внесло уточнение в закон «О персональных данных». Поправки позволят обрабатывать биометрические личные данные россиян без их письменного согласия.
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Общество , Александр Дремин , Аэропорт Домодедово , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , Минэкономразвития , Ведомости , Москва
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