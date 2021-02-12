«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов для жителей ДФО

Аэрофлот " " открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает компания.

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Перевозки по субсидируемым тарифам, таким образом, для жителей региона окажутся дешевле действующих "плоских" тарифов", — говорится в сообщении.

Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления билета по указанному тарифу требуется предоставление документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в ДФО: для взрослого пассажира — паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребёнка до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока/Петропавловска-Камчатского/Хабаровска/Южно-Сахалинска/Магадана в Москву и обратно.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте "Аэрофлота", в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр авиакомпании по телефону. Для удобства пассажиров "Аэрофлот" увеличивает время работы офисов собственных продаж во Владивостоке, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Южно-Сахалинске.