Муфтий уличил в тяжком грехе обманувшую мужа «роженицу»

Исламская религия не порицает супругов за невозможность иметь детей, эту проблему можно решить разными способами, при этом лгать, тем более близкому человеку, недопустимо, заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов , комментируя резонансный случай с якобы гибелью младенцев в Ставрополе

Громкая история произошла в Дагестане : мужчина хотел похоронить, как он думал, своих новорожденных детей, но, открыв саван, обнаружил там куклы. До этого жена уверила его, что беременна, и съездила на роды в Ставрополь, однако, по ее словам, дети умерли. Впоследствии СК РФ выяснил, что его жена симулировала беременность и далее выдумала историю со смертью младенцев. Из ее показаний следует, что девушка "не хотела огорчать мужа", мечтавшего о детях.

"Эта история, конечно, вопиющая по своему характеру… С точки зрения ислама обманывать, лгать, тем более близкому человеку, — это греховно, это тяжкий грех. Это неприемлемо, и супруга не имела права так поступать", — сказал Аббясов.

По его словам, в обряде бракосочетания у мусульман говорится о том, чтобы люди были друг перед другом открыты, искренни, и "Всевышний если и дает какое-то заболевание, то, безусловно, дает и излечение". "Если были какие-то проблемы со здоровьем, то можно было бы вместе это решить, но не идти на такие лживые поступки", — отметил замглавы СМР.

Отвечая на вопрос о том, могла бы женщина подвергнуться какому-либо порицанию за бездетность в мусульманском обществе, собеседник агентства заметил, что "ни в коем случае" этого не могло бы произойти.

"У нас очень много случаев бывает, когда долгое время не могут завести детей… У меня сколько случаев было: люди не имели детей десятилетиями, съездили в хадж, помолились, очистились — и Аллах потом даровал детей… Есть и какие-то процедуры, есть лечение. В крайнем случае, люди могут усыновить ребенка, взять его из детдома и заниматься воспитанием детей, если очень хотят. Здесь можно найти разные варианты решения этой проблемы", — сказал религиозный деятель.

По его словам, нельзя говорить ни о каком порицании: "это природа — кому-то дано, кому-то не дано". "А думать, что муж бросит и так далее — наверное, это самый глупый поступок был, который можно было бы совершить", — добавил собеседник агентства.

По его словам, на его памяти не было подобных случаев.