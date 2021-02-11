Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Муфтий назвал историю с подменой младенцев на кукол в Ставрополе вопиющей 

РИА Новости 1 час назад
Муфтий уличил в тяжком грехе обманувшую мужа «роженицу»
Фото: ТАСС
Исламская религия не порицает супругов за невозможность иметь детей, эту проблему можно решить разными способами, при этом лгать, тем более близкому человеку, недопустимо, заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, комментируя резонансный случай с якобы гибелью младенцев в Ставрополе.
Громкая история произошла в Дагестане: мужчина хотел похоронить, как он думал, своих новорожденных детей, но, открыв саван, обнаружил там куклы. До этого жена уверила его, что беременна, и съездила на роды в Ставрополь, однако, по ее словам, дети умерли. Впоследствии СК РФ выяснил, что его жена симулировала беременность и далее выдумала историю со смертью младенцев. Из ее показаний следует, что девушка "не хотела огорчать мужа", мечтавшего о детях.

"Эта история, конечно, вопиющая по своему характеру… С точки зрения ислама обманывать, лгать, тем более близкому человеку, — это греховно, это тяжкий грех. Это неприемлемо, и супруга не имела права так поступать", — сказал Аббясов.

По его словам, в обряде бракосочетания у мусульман говорится о том, чтобы люди были друг перед другом открыты, искренни, и "Всевышний если и дает какое-то заболевание, то, безусловно, дает и излечение". "Если были какие-то проблемы со здоровьем, то можно было бы вместе это решить, но не идти на такие лживые поступки", — отметил замглавы СМР.
Чем закончился скандал с подменой тел младенцев в Ставрополе
Отвечая на вопрос о том, могла бы женщина подвергнуться какому-либо порицанию за бездетность в мусульманском обществе, собеседник агентства заметил, что "ни в коем случае" этого не могло бы произойти.

"У нас очень много случаев бывает, когда долгое время не могут завести детей… У меня сколько случаев было: люди не имели детей десятилетиями, съездили в хадж, помолились, очистились — и Аллах потом даровал детей… Есть и какие-то процедуры, есть лечение. В крайнем случае, люди могут усыновить ребенка, взять его из детдома и заниматься воспитанием детей, если очень хотят. Здесь можно найти разные варианты решения этой проблемы", — сказал религиозный деятель.

По его словам, нельзя говорить ни о каком порицании: "это природа — кому-то дано, кому-то не дано". "А думать, что муж бросит и так далее — наверное, это самый глупый поступок был, который можно было бы совершить", — добавил собеседник агентства.
По его словам, на его памяти не было подобных случаев.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 6
Общество , Рушан Аббясов , Совет муфтиев России , СКР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение