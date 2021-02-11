Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин 

Умер Андрей Бородин — наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине . Это произошло в четверг в одной из московских клиник.

Коллеги и друзья говорят о нем: "Большой и веселый человек". На журфак МГУ он пришел после армии, из морской пехоты — взяли на флот за рост и физические данные. Знаток испанского, он учился на Кубе , затем многие годы работал там корреспондентом Телеграфного агентства Советского Союза, мог часами рассказывать, как прекрасна Гавана весной, что было главное в политике Латинской Америки в 1980-е и почему кубинская медицина одна из лучших.

После этого, уже в Москве , с начала 1990-х была работа в "Интерфаксе", газетах "Сегодня", "Русский телеграф", РБК

С 2011 года Андрей Бородин возглавлял представительство РИА Новости на Украине. Майдан, возвращение Крыма в Россию , война в Донбассе — все происходило на его глазах, работа стоила серьезных усилий и нервов. В мае 2018-го — одиннадцать часов обыска его квартиры сотрудниками СБУ , закрытие представительства украинскими властями и возвращение в Москву.

Он мечтал продолжить работу на Украине, но, к сожалению, организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрею Бородину был 61 год.