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Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Умер бывший глава бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин
Фото: РИА Новости
Умер Андрей Бородин — наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине. Это произошло в четверг в одной из московских клиник.
Коллеги и друзья говорят о нем: "Большой и веселый человек". На журфак МГУ он пришел после армии, из морской пехоты — взяли на флот за рост и физические данные. Знаток испанского, он учился на Кубе, затем многие годы работал там корреспондентом Телеграфного агентства Советского Союза, мог часами рассказывать, как прекрасна Гавана весной, что было главное в политике Латинской Америки в 1980-е и почему кубинская медицина одна из лучших.
После этого, уже в Москве, с начала 1990-х была работа в "Интерфаксе", газетах "Сегодня", "Русский телеграф", РБК.
С 2011 года Андрей Бородин возглавлял представительство РИА Новости на Украине. Майдан, возвращение Крыма в Россию, война в Донбассе — все происходило на его глазах, работа стоила серьезных усилий и нервов. В мае 2018-го — одиннадцать часов обыска его квартиры сотрудниками СБУ, закрытие представительства украинскими властями и возвращение в Москву.
Он мечтал продолжить работу на Украине, но, к сожалению, организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрею Бородину был 61 год.
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Общество , Андрей Бородин , МГУ , СБУ , Интерфакс , Киев , Куба , Москва , Республика Крым
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