РВИО выпустило сборник статей о завершении Второй мировой войны 

В Сети опубликован сборник научных статей «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке», изданный Российским военно-историческим обществом (РВИО), сообщил замдиректора департамента науки и образования РВИО Константин Пахалюк.

«В электронном виде эту книгу можно будет найти на сайте история.рф. Более того, эта книга будет зарегистрирована в российской национальной научной электронной библиотеке РИНЦ. Соответственно, ее можно будет легко найти, скачать и прочитать, как и другие наши книги», — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к 76-й годовщине Ялтинской конференции.

Пахалюк пояснил, что книга объединяет работы более 50 специалистов со всей России и из зарубежных стран, включая Италию, Великобританию и постсоветское пространство. «Эта книга хотя и приурочена к событиям на Дальнем Востоке, но охватывает более широкий спектр по той причине, что для того, чтобы понимать значимость того или иного события, мы должны посмотреть его контекст», — уточнил он, передает ТАСС

Историк напомнил, что Ялтинская конференция была политическим триумфом Советского Союза. «Здесь есть ирония истории, что самая трагическая война в нашей истории сопряжена и с величайшим политическим триумфом. Это конференция, на которой были заложены основы международного порядка в Европе и во всем мире. <…> Были заложены те международные структуры и правила, которые в течение десятилетий позволяли даже в условиях холодной войны сдерживать войну горячую», — рассказал он.