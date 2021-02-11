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В школы России могут внедрить учебники под редакцией Мединского 

ИА Regnum 20 минут назад
В школах могут появиться учебники под редакцией Мединского
Фото: РИА Новости
Учебники по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского могут войти в Федеральный перечень учебников для школ. Об этом объявили на презентации РВИО в книжном клубе «Достоевский».

"Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе», — сказал Мединский.

По его словам, в учебниках представлена крупная «культурная составляющая» и большая «историческая составляющая».
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Общество , Владимир Мединский , Российское военно-историческое общество
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