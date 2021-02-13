Обанкротившийся в Москве Цукерберг оказался уроженцем Украины

Марк Цукерберг , на днях подавший в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве, является уроженцем Украины . Об этом сообщил Telegram-канал Mash 11 февраля.

Ранее, 9 февраля, в российской картотеке арбитражных дел появилось заявление о банкротстве Марка Цукерберга.

Согласно данным Mash, прежнее имя Цукерберга — Юрий Шишлянников. Он родился в селе Вельтенском близ Херсона.

Два года назад Шишлянников переехал в Москву, получил гражданство РФ и сменил имя на Марк Эллиот Цукерберг.

Таким образом, он стал полным тезкой основателя «Фейсбука». По данным агентства Bloomberg и журнала Forbes, настоящий Цукерберг входит в пятерку богатейших людей мира.