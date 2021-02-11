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Петербуржцы стали реже прививаться от коронавируса 

ИА Regnum 1 час назад
Петербуржцы стали реже прививаться от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Петербурге заметно сократился поток желающих привиться от коронавируса. На следующей неделе в городе намерены развернуть масштабную агитационную кампанию, сообщил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM депутат городского Законодательного собрания от «Справедливой России», врач Александр Егоров.
Егоров сослался на выступление главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, который пришел 11 февраля в ЗакС отчитаться о ходе вакцинации. По его словам, за неделю в город поступило 280 тыс. доз препарата «Спутник V».

«Председатель комитета сказал, что за последнюю неделю резко изменилась ситуация. Записаться на прививку уже можно в течение двух ближайших дней, но теперь вакцина есть, а запись стала сокращаться, количество желающих уменьшается. Решено резко усилить информационную кампанию», — рассказал Егоров.

Гражданам будут напоминать, что вакцинировать их должны исключительно бесплатно, даже если речь идет о коммерческих медучреждениях — пока, по его данным, семь платных клиник выразили желание поучаствовать в бесплатной вакцинации.

«Будет реклама по телевидению, буклеты в поликлиниках, и появятся билборды по городу. [Лисовец] теперь опасается, что будет запас вакцины, а количество желающих снизится по сравнению с первыми днями. На следующей неделе также рассмотрят вопрос об информировании граждан через крупные торговые центры. В них будет возможность записи на вакцинацию. Но только записи! Никаких передвижных пунктов прививки от ковида — как от гриппа у станций метро, — это категорически не допустимо», — добавил Егоров.

Добавим, Дмитрий Лисовец сообщил, что уже 126 тыс. 473 петербуржца привились от COVID-19, в городе развернуты 111 прививочных пунктов.
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Общество , Александр Егоров , Справедливая Россия , ИА REGNUM
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