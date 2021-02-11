Жилье в новостройках подорожает к лету 

К лету 2021 года квартиры в российских новостройках подорожают на семь процентов из-за роста цен на стройматериалы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников строительной отрасли.

По мнению собеседников газеты, стройматериалы вырастут в цене из-за планов властей повысить утилизационный сбор на спецтехнику (в том числе экскаваторы, погрузчики и бульдозеры) в два-четыре раза.

Металл — одна из основных составляющих строительных конструкций, оборудования и инженерных сетей. По данным «Известий», доля стройматериалов в цене «квадрата» жилья составляет 30–40 процентов. За 2020 год они уже подорожали в два раза, а цены на жилье в новостройках — на 15-19 процентов.

Если рост стоимости стройматериалов не остановится, к лету квартиры станут еще на пять-семь процентов дороже.

Как писал «Рамблер», ранее московские застройщики пожаловались на резкий рост цен на арматуру для жилищного строительства (на 50 процентов с середины ноября).