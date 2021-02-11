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Москва

Жилье в новостройках подорожает к лету 

Мария Иванова 1 час назад
Жилье в новостройках подорожает к лету
Фото: ТАСС
К лету 2021 года квартиры в российских новостройках подорожают на семь процентов из-за роста цен на стройматериалы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников строительной отрасли.
По мнению собеседников газеты, стройматериалы вырастут в цене из-за планов властей повысить утилизационный сбор на спецтехнику (в том числе экскаваторы, погрузчики и бульдозеры) в два-четыре раза.
Заместитель главы комитета «Деловой России» по переработке отходов Наталья Беляева объяснила, что цены на технику вырастут, поэтому и металлопродукция, которую производят с ее помощью, станет дороже.
Металл — одна из основных составляющих строительных конструкций, оборудования и инженерных сетей. По данным «Известий», доля стройматериалов в цене «квадрата» жилья составляет 30–40 процентов. За 2020 год они уже подорожали в два раза, а цены на жилье в новостройках — на 15-19 процентов.
Если рост стоимости стройматериалов не остановится, к лету квартиры станут еще на пять-семь процентов дороже.
Как писал «Рамблер», ранее московские застройщики пожаловались на резкий рост цен на арматуру для жилищного строительства (на 50 процентов с середины ноября).
На фоне этого дорожает и само жилье, поэтому в Федеральной антимонопольной службе предложили ввести экспортные пошлины на продукцию из стали и сырье сроком на шесть месяцев.
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Комментарии
Общество , Наталья Беляева , ФАС , Деловая Россия , газета "Известия"
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